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Fatih'te eli silahlı yabancı uyruklu dehşet saçtı: Sınır dışı edilecek

İstanbul'un Fatih ilçesinde tartıştığı "çekçek" diye tabir edilen el arabalı kişiye silah çeken yabancı uyruklu şüpheli, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 12:55
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Sınır dışı edilecek: İstanbul Fatih'te eli silahlı yabancı uyruklu dehşet saçtı:

Fatih'te eli silahlı yabancı uyruklu dehşet saçtı: Sınır dışı edilecek
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AA'nın haberine göre, 6 Eylül'de Fuat Paşa Caddesi'nde yabancı uyruklu A.K, çarpıştığı çekçek arabalı kişiye tepki gösterince taraflar arasında tartışma çıktı.

Bu sırada A.K, üzerine yürüyen çekçek arabalı başka bir kişiye belindeki silahını çıkararak doğrulttu. Çevredekilerin araya girmesiyle A.K. sakinleştirildi.

GERİ GÖNDERİLME MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntünün sosyal medyada yayımlanmasının ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

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Kim
15.09.2022 13:31
Sınır dışımı? adam silah çekiyor bu suç değilmi önce hapse sonra sınırdışı olacak o silahı nerden almış belli oldumu  
 
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