İstanbul Fatih’te yangın! Alevler ağaçlara sirayet etti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Fatih’te 5 katlı bir binanın 4’ncü katında yangın çıktı. Nedeni henüz belli olmayan yangın biranda etrafta bulunan ağaçlara sirayet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Cibali Mahallesi Cibali Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek üst kata ve binanın yanında bulunan ağaçlara sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın sonrası binalarda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

