İstanbul Film Station'a başvurular başladı

İlk yılında 164 başvuru alan, kısa film ve belgesel projelerini geliştirmek isteyen sinemacılar için yeni nesil bir platform olan İstanbul Film Station, 24-27 Nisan'da, Beyoğlu Hope Alkazar'da düzenlenecek.

Avrupa'nın prestijli festivallerinde kendini kanıtlamış mentorlarla proje sahiplerini buluşturan etkinlik, sağlayacağı yapım destekleri ve mentorluklar ile geleceğin ödüllü filmlerine ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

İlk yılından farklı olarak, bu yılki etkinlikte Avrupa-Türkiye ortak yapım olanaklarına dair bir bölüm de yer alacak. Etkinlik, proje koçları tarafından hazırlanacak proje sahiplerinin final sunumları ile sonlanacak.

Finale kalan projelerin, sektörün önde gelen isimlerinden geri bildirim alma ve işbirliği fırsatları yakalama şansı olacak.

İstanbul Film Station, kısa film ve belgesel projeleri için başvurular, 28 Şubat'a kadar devam edecek. Finale kalacak beşer proje, etkinlik boyunca mentorlarla birebir çalışma ve projelerini uluslararası düzeyde geliştirme fırsatı bulacak.

Ayrıca keşif listesine giren 10 proje sahibi de etkinlikleri gözlemci olarak takip etme şansı yakalayacak. Başvurulara ve detaylı bilgiye "istanbulfilmstation.com" adresinden ulaşılabilir.