İstanbul Finans Merkezi'nde yangın! BDDK'yı alevler sardı

İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) da bulunduğu katta yangın çıktı.

Yangının ardından personelin tahliye edildiği aktarıldı.

BDDK NEDİR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 23 Haziran 1999 tarihinde 23734 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan, Türkiye'deki bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici otoritesidir.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren bağımsız bir kurumdur. Bankacılık sektöründe düzenleyici ve denetleyici rolüyle, bankaların sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlamak, finansal istikrarı korumak ve tüketicilerin haklarını korumak gibi önemli görevleri bulunmaktadır.

BDDK NE İŞ YAPAR?

Kurumun görevleri arasında bankacılık sektörünün sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlamak, bankaların sermaye yeterliliğini ve risk yönetimini denetlemek, finansal istikrarı korumak, tüketicilerin haklarını korumak, bankalar arası rekabeti teşvik etmek, finansal piyasaların etkin işleyişini sağlamak ve sektördeki suistimal ve haksız rekabeti engellemek yer almaktadır. Ayrıca, denetimine tabi kuruluşlar da belirlenmiş olup, bu kuruluşların faaliyetlerini denetlemek ve düzenlemek de sorumlulukları arasındadır.