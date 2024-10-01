İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "240 gram ekmeğin 15 liraya olması için bir talep gerçekleştirdik. Bunun tabii ki yetkililer tarafından uygun görülmesini öngörüyoruz. Bu kadar kısa sürede un fiyatlarının bu kadar yukarı çıkmaması gerekiyor. Buna mutlaka bir çözüm üretilmesi gerekiyor" dedi.

İstanbul genelinde standart 200 gram ekmeğin 10 liradan satışı yapılıyor. Son aylarda artan un, elektrik ve su maliyetleri fırıncıların ekmek fiyatlarına zam talebini gündeme taşıdı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “Bu son dönemde artışlardan ve çalıştıracak personel bulamamızdan dolayı yaklaşık 150'ye yakın fırın İstanbul'da kapattı. Eğer böyle devam ederse bu sayıda giderek artabilir. Bizim an itibari ile bu hafta 240 gram ekmeği 15 TL olarak bir talep gerçekleştirdik" dedi.

'UN FİYATLARINA YÜZDE 25'LİK BİR ZAM GELDİ'

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Çetin, yaptığı açıklamada 150 işletmenin maliyeti karşılayamadığı gerekçesiyle kapandığını söyledi.

Çetin “Öncelikle son bir aydır yaklaşık un fiyatlarına yüzde 25'lik bir zam geldi. 620- 650 lira bandında olan un fiyatları 750- 800 hatta 800'ü geçen fiyatlarla bizlere sunuluyor. 30 gün içerisinde bu zam yüksektir. Zam, ekmek hammaddesi olan unla alakalı, enerji maliyetleri gerek doğal gaz gerek akaryakıt gerek elektrik maliyetleri zaten sürekli artıyor. Bu son dönemde artışlardan ve çalıştıracak personel bulamamızdan dolayı, yaklaşık 150'ye yakın fırın İstanbul'da kapattı. Eğer böyle devam ederse bu sayıda giderek artabilir. Bizim an itibari ile bu hafta 240 gram ekmeği 15 lira olarak bir talep gerçekleştirdik. Bunun da tabii ki kamu ya da yetkililer tarafından uygun görülmesini öngörüyoruz. Bu kadar kısa sürede un fiyatlarının bu kadar yukarı çıkmaması gerekiyor. Buna mutlaka bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Biz de halkımızla vatandaşımızla karşı karşıya tabii ki gelmek istemeyiz. Ekmeğe her fiyat güncellemesinde kapasiteler düşüyor, düştüğü zaman maliyetler artıyor. Bizim de ekmek fiyat güncellemesi çok tercih ettiğimiz bir durum değil ama şartlar bizi buralara maalesef getiriyor. Bir fiyat güncellemesi talebimiz var inşallah bu da yeterli olur" diye konuştu.