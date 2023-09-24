İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 24 Eylül 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/226 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/226 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Vişnezade Mahalle, Kireçhane Mevkii, 1664 Ada No, 18 Parsel No, 30/1200 Arsa Payı/Payda, 501,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Altı Katlı Yirmi Üç Daireli Kargir, Bodrum Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Bodrum Katta Daire ve Eki Olan Taş. Tamamı. Adresi :Vişnezade Mahallesi, Özgür Sokak No: 12 Gül Apartmanı ABlok K: Bodrum D: 2 Beşiktaş / İSTANBUL

İmar Durumu: 13.09.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı

Kıymeti : 1.820.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: "YÖNETİM PLANI:08/07/1965 NO:8882","Diğer (Konusu: yıldız yurdakul intifadan ilişik kesildi)(25/01/2021 Tarih-971 Yev.)" Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2023 - 11:30

13/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.