İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 24 Eylül 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/72 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/72 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: İstanbul İl, Beyoğlu İlçe, KAPTANPAŞA Mahalle/Köy, 1440 Ada, 10 Parselde 90 m2 yüzölçümlü, 15/90 arsa paylı, 2. BODRUM KAT 1 NOLU Nolu Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Kaptanpaşa Mahallesi, Börekçi Bayram Sokak No 16 D 1Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti: 1.155.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2023 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2023 - 11:20

20/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.