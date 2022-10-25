İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi işçi alacak

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi bünyesine 2 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, uzman alınacak.
Son başvuru tarihi ise 31.10.2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
35 yaşını aşmamış olmak,
Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak,
Kendini geliştirmeye açık olmak.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.