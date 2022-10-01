﻿İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi, avukat olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Hukuk fakültesi mezunu olmak

Muhakeme gücü yüksek olmak

Kurumsal aidiyet duygusuna sahip olmak

Ekip çalışmasına uygun olmak

Kendini geliştirmeye açık olmak