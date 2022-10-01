﻿İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi, avukat olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Hukuk fakültesi mezunu olmak
Muhakeme gücü yüksek olmak
Kurumsal aidiyet duygusuna sahip olmak
Ekip çalışmasına uygun olmak
Kendini geliştirmeye açık olmak
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