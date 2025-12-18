Küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyaların konu edildiği bu büyü – masal tarzı, yılbaşı klasiği ‘’Fındıkkıran’’ balesi ile sanatseverlerin karşısına çıkacak olan İstanbul Genç Bale Topluluğu; yetenekli ve yıldızı parlayan genç bale sanatçılarını özgüven ve sanatsal olgunlukla profesyonel sahneye taşımayı amaçlıyor.

Türkiye, Amerika, Rusya, Makedonya, Japonya, Kanada, Belçika ve Almanya’dan yetenekli genç bale sanatçılarının bir araya geldiği eseri, Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni, balerin, koreograf Olga Pango sahneye koyuyor.

27 Aralık’ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde başlayacak ‘’Fındıkkıran’’ balesi temsillerinin organizasyonu Mayo Store tarafından gerçekleştiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk ve tek Türk baş balerin (principal dancer) olan Buse Babadağ eserin başrolünde dans edecek sanatçıların başında geliyor. San Antonio Balesinde baş balerin olan Buse Babadağ’a yine aynı toplulukta partneri olan Will Robichaud eşlik edecek.

Ayrıca, İstanbul Genç Bale Topluluğu’na destek vermek amacıyla Stuttgart Balesinin baş dansçısı Marti Paixa ve Kuzey Makedonya Balesinin baş dansçısı Balazs Locsei’ de eserin farklı temsillerinde başrolde dans edecekler.

Eserin tarih ve saatleri; 27 Aralık 2025 / 16.00 ve 20.30, 28 Aralık 2025 / 13.00 ve 18.00, 3 Ocak 2026 / 13.00 ve 20.00, 4 Ocak 2026 / 13.00 ve 18.00 olarak belirlenerek www.biletinial.com dan sanat severlere sunuldu.