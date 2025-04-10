İstanbul genelinde huzur uygulaması yapıldı

Kaynak: İHA
İstanbul genelinde huzur uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur uygulaması yapıldı. Denetimlerde araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri de kontrol edildi. Bir sürücüye ön cam filmi nedeniyle 2 bin 100 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri katıldı.

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Fatih, Beyoğlu, Balat ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak didik d​​​​​​​idik aranırken sürücülerin belgeleri de kontrol edildi. Kadıköy Kuşdili Caddesinde yapılan denetimlerde ise bir otomobil sürücüsüne araçlarda yönetmeliklere aykırı ön cam filmi nedeniyle 2 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

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