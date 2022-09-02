İstanbul Gopkent Yönetim Aş. işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilana göre; İstanbul Gopkent Yönetim Aş, fotoğraf video çekimcisi 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C vatandaşı olmak
En az ön lisans mezunu olmak
Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak
Savcılık sabıka kaydı olmadığını gösterir belge almış olmak
Kurgu ve montaj tecrübesi ve programları kullanabilme becerisine sahip olmak
30 yaşından büyük olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İlanda belirtilen e-posta adresine özgeçmiş gönderilecek.
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