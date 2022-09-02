İstanbul Gopkent Yönetim Aş. işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilana göre; İstanbul Gopkent Yönetim Aş, fotoğraf video çekimcisi 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C vatandaşı olmak

En az ön lisans mezunu olmak

Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak

Savcılık sabıka kaydı olmadığını gösterir belge almış olmak

Kurgu ve montaj tecrübesi ve programları kullanabilme becerisine sahip olmak

30 yaşından büyük olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İlanda belirtilen e-posta adresine özgeçmiş gönderilecek.