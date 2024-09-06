İstanbul Güngören'de kumaş imalathanesinde yangın paniği

İstanbul'un Güngören ilçesinde, dört katlı bir kumaş imalathanesinin -3. katındaki depoda çıkan yangın, büyük bir paniğe yol açtı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi, Kanarya Caddesi üzerindeki kumaş imalathanesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dört katlı binanın -3. katındaki depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı.

Depodaki kumaşların yanmasıyla birlikte yoğun duman, binayı sardı. Yangın sırasında işçiler binayı tahliye ederken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için büyük bir çaba sarf ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.

Yangında can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma ve duman tahliye işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.