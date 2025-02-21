İstanbul haftanın son iş gününe karla uyandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul haftanın son iş gününe karla uyandı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'da haftanın son günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yerler kısa sürede beyaza büründü. Üsküdar meydanında sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kar yağışı etkisini arttırarak E-5 ve bağlantı yollarının karla kaplanmasına neden oldu. Sürücüler yoğun kar yağışı nedeniyle dörtlülerini yakarak yavaş ve kontrollü olarak seyretti. İçerenköy'de karla kaplı yolda bir aracın yokuş çıkarken zorlanarak patinaj çektiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul haftanın son iş gününe karla uyandı

İstanbul haftanın son iş gününe karla uyandı

İstanbul haftanın son iş gününe karla uyandı

Son Haberler
Karadeniz Ereğli ve Alaplı’da okullar tatil
Karadeniz Ereğli ve Alaplı’da okullar tatil
Sakarya’da korkunç olay! 11 yayındaki kız öldü
Sakarya’da korkunç olay! 11 yayındaki kız öldü
Galatasaray’ın kırdığı ilginç rekoru açıkladılar: Avrupa’ya buruk veda
Galatasaray’ın kırdığı ilginç rekoru açıkladılar: Avrupa’ya buruk veda
Bakan Yerlikaya duyurdu! Denetimlerde 144 kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Denetimlerde 144 kişi yakalandı
Balık yemeyenler için 3 mucize besin! Bu yiyecekler Omega-3 ve B12 zengini
Balık yemeyenler için 3 mucize besin! Bu yiyecekler Omega-3 ve B12 zengini