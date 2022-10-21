﻿İstanbul Halk Ekmek işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Halk Ekmek, muhasebe uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Tercihen Mali Müşavir Belgesine haiz olmak
En az 5 yıl tecrübeli olmak
MS Office programlarına hakim olmak
Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak
Tercihen kadın olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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