﻿İstanbul Halk Ekmek işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Halk Ekmek, muhasebe uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Tercihen Mali Müşavir Belgesine haiz olmak

En az 5 yıl tecrübeli olmak

MS Office programlarına hakim olmak

Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak

Tercihen kadın olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş