İstanbul Hamidiye Kaynak Suları işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Hamidiye Kaynak Suları, damacana kontrol personeli olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.
İBB Kariyer sitesinden CV oluşturularak ilgili pozisyona başvuru yapılabilir.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Meslek yüksekokullarından veya teknik liseden mezun olmak
Bedensel engeli ve kronik rahatsızlığı olmamak
Ekip çalışmasına yatkın olmak
Vardiyalı sistemde çalışmaya uygun olmak
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak
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