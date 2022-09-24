İstanbul Hamidiye Kaynak Suları işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Hamidiye Kaynak Suları, damacana kontrol personeli olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.

İBB Kariyer sitesinden CV oluşturularak ilgili pozisyona başvuru yapılabilir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Meslek yüksekokullarından veya teknik liseden mezun olmak

Bedensel engeli ve kronik rahatsızlığı olmamak

Ekip çalışmasına yatkın olmak

Vardiyalı sistemde çalışmaya uygun olmak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak