İstanbul Hamidiye Kaynak Suları işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Hamidiye Kaynak Suları, bilgi işlem personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresine CV gönderilerek yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
ERP sistemi hakkında bilgili olmak
MS Office programlarını iyi derecede kullanmak
Kurumsal web sayfası, online sipariş sistemi sayfalarını yönetebilmek
Tercihen İstanbul Avrupa yakasında ikamet etmek
Erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması
Esnek çalışma saatlerine uygun olmak
Çözüm odaklı olmak
İnsan ilişkileri kuvvetli olmak
Takım çalışmasına yatkın olmak
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