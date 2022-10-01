İstanbul Hamidiye Kaynak Suları işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Hamidiye Kaynak Suları, bilgi işlem personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresine CV gönderilerek yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

ERP sistemi hakkında bilgili olmak

MS Office programlarını iyi derecede kullanmak

Kurumsal web sayfası, online sipariş sistemi sayfalarını yönetebilmek

Tercihen İstanbul Avrupa yakasında ikamet etmek

Erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

Çözüm odaklı olmak

İnsan ilişkileri kuvvetli olmak

Takım çalışmasına yatkın olmak