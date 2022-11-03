﻿İstanbul Hamidiye Kaynak Suları işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Hamidiye Kaynak Suları, pazarlama uzmanı olarak istihdam etmek üzer 1 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 7 Kasım 2022 olarak açıklandı.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Alanında en az 3-4 yıl deneyimli olmak
Sosyal medya platformlarını iyi kullanmak
Orta seviyede İngilizce bilmek
Ekip çalışmasına yatkın olmak
İstanbul Avrupa yakasında ikamet etmek
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