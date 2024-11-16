İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın Zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Rapor, 4-10 Kasım tarihleri arasında Avrupa'daki havalimanlarında gerçekleşen havacılık istatistiklerini içeriyor. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1359 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu belirterek, "İstanbul Havalimanımız; Londra, Amsterdam ve Paris gibi Avrupa'nın öne çıkan şehirlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu" dedi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın küresel ölçekte 25 havalimanı içerisinde ortalama 686 günlük uçak kalkışı ile dünya genelinde 9. sırada olduğunu da vurguladı.

Türkiye'nin havacılık sektörü de dikkate değer bir başarı sergileyerek Avrupa'da günlük ortalama 2 bin 815 uçuş ile en yoğun trafik hacmine sahip 6. ülke konumuna geldi. Uraloğlu, uçuş yoğunluğundaki başarının uçuşlardaki gecikme sürelerine de yansıdığını belirtti. EUROCONTROL'un incelediği verilere göre Türk hava sahasında uçuş başına gecikme süresi yalnızca 0,5 dakika olarak kaydedilirken, bu durum Türkiye'yi Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri haline getiriyor.

Bakan Uraloğlu, bu başarıların arkasında Türkiye'nin güvenli ve etkili hava trafiği yönetim sisteminin olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türk havacılığının uluslararası alandaki rekabet gücünün artmasında altyapı yatırımlarının ve teknolojik gelişmelerin büyük rol oynadığını söyledi.