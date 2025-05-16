İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde!

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) nisan ayına ilişkin Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

İstanbul Havalimanı'nın başarısının bu raporda da görüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı nisanda günlük ortalama 1481 uçuşla Avrupa'da uçak trafiği en yoğun olan 10 havalimanı arasında ilk sırada yer aldı. Bu havalimanını, 1387 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı, 1350 uçuşla London Heathrow Havalimanı takip etti." bilgisini verdi.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın kargo uçuşlarında da önemli bir performans göstererek, nisanda günlük ortalama 38,1 kalkış trafiğiyle Avrupa'daki kargo trafiği en yoğun havalimanları arasında 4'üncü sırada yer aldığını bildirdi.

TÜRKİYE, İÇ HAT UÇUŞLARINDA AVRUPA İKİNCİSİ

Bu tablonun, Türkiye'nin hava lojistiğinde bölgesel merkez olmasının göstergesi olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: