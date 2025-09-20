İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, binlerce genci ve aileyi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir araya getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Festivalin 4'üncü gününde hafta sonu olmasının da etkisiyle ziyaretçi yoğunluğu arttı.

Giriş kapılarında uzun kuyruklar oluşurken, görevliler alana girişlerin düzenli ilerlemesi için ek önlemler aldı. Aileler, gençler ve çocuklar sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldururken, uçuş gösterileri ve teknoloji stantları beğeni topladı. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!

İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!

İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!

İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!

İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!

İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!

İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!

İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!

İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!

İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!

İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!

İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!

Son Haberler
Özgür Özel A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Özgür Özel A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı
Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı
Muğla ağaçsız kaldı
Muğla ağaçsız kaldı
İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!
İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!
Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu saz çaldı türkü söyledi izlenme rekoru kırdı!
Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu saz çaldı türkü söyledi izlenme rekoru kırdı!