İstanbul Havalimanı metrosu yolcuları 1,5 km uzakta bırakıyor. Yolcular 21 dakika yürüdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açılışın ardından Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu bugün sabah 06.00'da kullanıma açıldı.



ERDOĞAN “KAĞITHANE-HAVALİMANI 24 DAKİKA” DEMİŞTİ

Erdoğan, açılış töreninde Kağıthane ile İstanbul Havalimanı arasının 24 dakikaya düştüğünü kaydederken metro hattını kullanan yolcuların havalimanına 21 dakika yürümek zorunda kaldığı ortaya çıktı.







GAZETECİ ALİOĞLU: PLANLAMA YANLIŞ YAPILMIŞ

Konuya ilişkin Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan gazeteci Musa Alioğlu, “İstanbul Havalimanı'nın otoparkından çıkarken metronun ne kadar uzağa yapıldığını görebilirsiniz. Planlama yanlış yapılmış. Bavulla yürü yolcum yürü.” dedi.







ERDOĞAN AÇILIŞ TÖRENİNDE NE DEMİŞTİ?

Kağıthane istasyonundan başlayıp İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan 34 kilometre uzunluğundaki 8 istasyonlu metro hattının İstanbul'a ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek. Metro hattımızı söz verdiğimiz şekilde İstanbul'un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi birden kullandık. Kendi içinde pek çok rekora imza atılan metromuzun inşaat süreci, yerli ve milli mühendislik başarılarıyla dopdolu, gurur verici bir eserin ülkemize kazandırılması hikayesidir. TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi akşam ekranlardan seyredebilirsiniz. Bundan 3 yıl önce ilk kaynak törenine, birkaç ay sonra tünelin Gayrettepe'ye ulaşma sevincine, yaklaşık 1,5 yıl önce ilk tek sürüşüne şahitlik ettiğimiz metromuzu bugün hizmete veriyoruz."







“NE KANDIRANLARDAN NE KANDIRILANLARDAN OLACAĞIZ”

"İstanbul'a belediye başkanı olduğumuzda 'Ne kandıranlardan ne kandırılanlardan olacağız' demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sevdamız, aşkımız, gönül tahtımızın sultanı, efsunlu güzelliklerin şehri aziz İstanbul'a karşı her zaman samimi olduk, hasbi olduk, harbi olduk. Fatih'in emaneti, bu mübarek şehre karşı mahcup olmaktansa, değil siyasette fedakarlık yapmayı, gerekiyorsa can vermeyi tercih ederiz. Rabb'imden, bize de üstat gibi 'O manayı bul da bul. İlle İstanbul'da bul' demeyi hep temenni ediyoruz. Yine üstadın ifadesiyle 'Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyar."







Öte yandan metro hattı bir ay boyunca ücretsiz hizmet verecek.















yenicaggazetesi.com.tr