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İstanbul Havalimanı’nda 300 çalışan yemekten zehirlendi

İstanbul Havalimanı’nda aralarında THY çalışanlarının da bulunduğu 300 kişi, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 14:55
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İstanbul Havalimanı’nda 300 çalışan yemekten zehirlendi

İstanbul Havalimanı’nda 300 çalışan yemekten zehirlendi
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İstanbul Havalimanı’nda görev yapan ve aralarında THY (Türk Hava Yolları), TGS (Turkish Ground Services-Havaalanları Yer Hizmetleri), HAVAŞ ve 5M çalışanlarının da olduğu yaklaşık 300 kişi, dün yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. 

Çalışanlar mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi şikayetleri ile kurum doktoruna başvurdu. 

Kurum doktoru tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çalışanların yemekten zehirlendiği anlaşıldı. İlk müdahalenin çalışanlar, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 

Zehirlenme olayı sonrası çalışanların rapor aldığı bildirildi. (AA)

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