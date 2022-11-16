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  • İstanbul Havalimanı’nda ele geçirildi! Bebek kıyafetlerine emdirmişler. Tam 14 kilo 900 gram

İstanbul Havalimanı’nda ele geçirildi! Bebek kıyafetlerine emdirmişler. Tam 14 kilo 900 gram

İstanbul Havalimanı'nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş halde 14 kilogram 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 10:57
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İstanbul Havalimanı'nda bebek kıyafetleri ve yatak örtülürine emdirilmiş 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda ele geçirildi! Bebek kıyafetlerine emdirmişler. Tam 14 kilo 900 gram
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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı NARKOKİM ekiplerince havalimanı kargo bölümünde yurt dışına gidecek kargo riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli gönderi x-ray taraması ve narkotik dedektör köpekleri ile incelendi. Narkotik dedektör köpeklerin kargo içerisindeki eşyaya tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.

Kargo içerisinde bulunan bebek kıyafetleri ve yatak örtüleri üzerinde test yapıldı. Yapılan testte eşyalarda metamfetamin türü uyuşturucu tespit edildi. Daha sonra kimyasal yöntemlerle ayrıştırılacak olan metamfetaminin eşyalara emdirilerek, gizlenmeye çalışıldığı anlaşıldı.

Olay hakkındaki soruşturmaya Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak devam edildiği belirtildi.

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