İstanbul Havalimanı'nda ilaç baskını

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına giden 5 yolcunun valizlerinde yapılan aramalarda Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan, piyasa değeri 12 milyon TL olan çok sayıda ilaç ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri ilaç sektöründeki yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiriyor. 29 Mayıs tarihinde yurt dışına gitmek için havalimanına gelen 5 yolcunun yanındaki 7 valizinde ilaç kutularının bulunduğu tespit edildi.

aw471934-01.jpg

R.E H.B, A.E, X.W ve M.H adlı yolcuların valizlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ilaç tespit edildi. Valizlerde 80 kutu kanser, kansızlık kemik erimesi, romatizma, karaciğer, migren ve kök hücre tedavilerinde kullanılan ilaçlar, 167 adet çözelti, 36 adet enjeksiyonluk ilaç, 900 adet kapsüllük ilaç, 7 bin 200 adet cam ampul ilaç ve ilaç kutuları ele geçirildi.

aw471934-02.jpg

İlaçların büyük kısmının soğuk zincire tabii ve bazılarının ise hastane kullanımı dışında ruhsatsız kabul edilen çeşitli ilaçlar olduğu tespit edildi. Yurt dışına yasa dışı yollarla ilaç sevk etmeye çalışan 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

aw471934-03.jpg

aw471934-04.jpg

Son Haberler
Turist akınına uğradı! Çarşıda 5 ayrı dil yankılanıyor!
Turist akınına uğradı! Çarşıda 5 ayrı dil yankılanıyor!
Kütahya’nın çini deseni şallarla buluştu
Kütahya’nın çini deseni şallarla buluştu
İstanbul’da piknik alanlarında yoğunluk
İstanbul’da piknik alanlarında yoğunluk
Malatya’da dört ayrı kaza ucuz atlatıldı!
Malatya’da dört ayrı kaza ucuz atlatıldı!
Kurban Bayramı can almaya doymuyor
Kurban Bayramı can almaya doymuyor