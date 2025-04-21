İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılık operasyonu: Valizden vizon kürkten spor ayakkabıya neler çıktı neler!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, iki yolcunun valizlerinde yaptığı aramada kaçak cep telefonu, kürk, kol çantası ve spor ayakkabı gibi ünlü markalara ait ürünler ele geçirdi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, terminalde gerçekleştirdikleri denetim ve analizler sonucu iki yolcuyu takibe aldı.

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Moskova’dan gelen Rus vatandaşı T.I. ve Belarus vatandaşı A.K. durduruldu.

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Şüphelilerin üst ve bagajlarında yapılan aramalarda, çeşitli markalara ait 10 son model cep telefonu, 7 fotoğraf makinesi ve kamera, 12 kilogram paketlenmiş nargile tütünü, 200 paket sigara, 60 paket elektronik sigara filtresi, 60 elektronik sigara, 20 elektronik sigara cihazı, ünlü markalara ait 21 çift spor ayakkabı, 16 kadın kol çantası, 12 vizon kürk ve 6 vizon şal bulundu.

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Yurda kaçak yollarla sokulmak istenen ürünlere el konulurken, iki şüpheli gözaltına alındı.

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Şüphelilerin yasal işlemlerin ardından Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne teslim edildiği belirtildi.

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