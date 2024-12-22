İstanbul Havalimanı'nda şoke eden gelişme... Haberi devletin ajansı duyurdu!

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'nda şoke eden gelişme... Haberi devletin ajansı duyurdu!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" ele geçirdi.

İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, olayı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

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Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi.

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Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.

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