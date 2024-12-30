İstanbul Havalimanı’nda şüpheli valiz alarmı! Girişler 20 dakika durduruldu

Olay, saat 23.15 sıralarında İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde gerçekleşti. Giriş kapısına yakın bir noktada sahipsiz bir valiz bulundu. Şüpheli bulunan valiz nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak ana girişi araç girişine kapattı. Olay yerine bomba imha ekipleri çağırıldı. Sahipsiz valiz fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan valizden kıyafetler çıktı. Şüpheli valiz yüzünden 20 dakika havalimanına giriş kapatıldı. Havaalanı girişinde araç kuyruğu oluştu.
30 Aralık 2024 Pazartesi