29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Havalimanı'nda tarihi eser operasyonu: 4 bin adet sikke ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda tarihi eser operasyonu: 4 bin adet sikke ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda yurtdışına kaçırılmak istenen 4 bin adet sikke ve 27 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi. Tarihi eserlerin Roma, Bizans, Selçuklu, Yunan ve İslami döneme ait eserler olduğu tespit edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 14:17
Takip Et

İstanbul Havalimanı'nda tarihi eser operasyonu: 4 bin adet sikke ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda tarihi eser operasyonu: 4 bin adet sikke ele geçirildi
+
Aa
-

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, ihraç edilen gönderilere ilişkin yaptığı kapsamlı çalışmalarda, İstanbul Havalimanı geçici depolama alanında bekleyen bir gönderinin riskli olarak değerlendirildiği, incelemede söz konusu eşyanın firma tarafından gümrük idaresine 'tekstil ürünü' olarak beyan edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

HEYKEL İÇİNE GİZLENMİŞ 4 BİN SİKKE

Eşyaların ekiplerce x-ray taramasından geçirildiği ve görüntülerin firma tarafından beyan edilen tekstil malzemeleri ile uyumlu olmadığının anlaşıldığı kaydedildi. Görüntülerde şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine, gönderilerin detaylı kontrol edilmek üzere açıldığı belirtildi. Yapılan incelemede yurt dışına kaçırılmak istenen, alçıdan yapılmış heykeller içerisine gizlenmiş durumda 4 bin adet sikke ve 27 adet tarihi eser niteliğindeki objenin ele geçirildiği vurgulandı. Açıklamada, ele geçirilen sikke ve tarihi eserlerin incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği, hazırlanan rapora göre de ele geçirilen tarihi eserlerin Roma, Bizans, Selçuklu, Yunan ve İslami döneme ait eserler olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. 

Kaynak: DHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
3
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
5
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
6
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
7
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Eve dadanan hırsızlar komşunun çocukları çıktı
﻿Eve dadanan hırsızlar komşunun çocukları çıktı
﻿Eve dadanan hırsızlar komşunun çocukları çıktı
﻿Ciltteki siyah noktalara elveda. Uzmanı açıkladı
﻿Ciltteki siyah noktalara elveda. Uzmanı açıkladı
﻿Ciltteki siyah noktalara elveda. Uzmanı açıkladı
﻿Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
﻿Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
﻿Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
﻿İstanbul Havalimanı’nda tarihi eser operasyonu
﻿İstanbul Havalimanı’nda tarihi eser operasyonu
﻿İstanbul Havalimanı’nda tarihi eser operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.