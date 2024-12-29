İstanbul Havalimanı'nda yakalanan yavru gorilin son hali ortaya çıktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yavru gorilin bakım ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, "Amacımız bu küçük gorilin hayatını sürdürebilmesi. Bu süreç, Bakanlığımız adına DKMP tarafından yönetiliyor" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda, 22 Aralık Pazar günü, Nijerya'dan Bangkok'a giden bir kafes tipi yük, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alınmış ve içinde nesli tükenmekte olan 'gorilla gorilla' türü bir yavru goril olduğu tespit edilmişti.

Goril yavrusu, ele geçirildikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP ekiplerine teslim edildi. Yavru goril, kendisi için özel olarak hazırlanmış steril bir alanda, bir hayvanat bahçesinde koruma altına alındı. Bakıcılar ve veterinerler tarafından beslenen goril yavrusunun bakım ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Yapılan açıklamada, yavru gorilin bakım sürecinde 1 kilogram ağırlık kazanarak toplamda 10 kilograma ulaştığı belirtildi.

"KENDİSİ İLE SADECE BAKICISI VE VETERİNERLER İLGİLENİYOR"

Fahrettin Ulu, yavru goril hakkında şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 5 aylık olan bu goril, Bakanlığımızın izniyle bir hayvanat bahçesinde, kendisi için özel olarak hazırlanmış steril bir ortamda tutuluyor. Sağlık durumu şu an iyi; ancak uzun ve sağlıksız bir yolculuktan sonra yorgun düştüğü için bakım ve beslenme süreçleri özenle yürütülüyor. Doğal yaşam alanı Afrika'nın ekvator bölgeleri ve yağmur ormanları olduğundan, Türkiye'nin ekosistemine alışık olmadığı için bağışıklık sisteminin korunması amacıyla sadece bakıcıları ve veterinerlerle teması sağlanıyor."

"ÖNCELİĞİMİZ GORİLİN HAYATINA DEVAM ETMESİ"

Ulu, yavru gorilin gelecekteki bakım süreci hakkında da bilgi verdi:

"Önceliğimiz, bu küçük gorilin hayatını sürdürmesi. Süreç, Bakanlığımız adına DKMP tarafından yürütülüyor."

"SÜREÇ BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN İZLENİYOR"

Ulu, konunun ilgili ülkeler ve CITES sekreteryasına bildirildiğini belirterek, "Hayvanın genel durumu ve süreç Bakanlığımız tarafından takip edilecek" ifadelerini kullandı.