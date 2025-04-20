İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef! Eş zamanlı dörtlü bağımsız pist

Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef! Eş zamanlı dörtlü bağımsız pist

İGA İstanbul Havalimanı Master Plan Direktörü Selamoğlu, "Üçlü pist operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde dörtlü operasyonları hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, perşembe günü başlatılan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonunun ardından yeni hedefin eş zamanlı dörtlü bağımsız pist olduğunu duyurdu.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanında perşembe günü icra edilen eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuna dair yeni görüntülere yer verildi.

1kapak-008.jpg

İGA İstanbul Havalimanı Master Plan Direktörü Yusuf Selamoğlu, yeni hedefin dörtlü bağımsız pist operasyonu olduğunu kaydetti.

Selamoğlu, İstanbul Havalimanı'nın inşaat aşamasındayken paralel operasyonlar için tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu düzeyde gelişmiş bir operasyon, altyapıya yönelik uzun soluklu planlama, titiz bir tasarım süreci ve kapsamlı güvenlik analizlerini gerektiriyor. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza 2015'te başladık. Havalimanımızdaki pistler, taksi yolları, apronlar ve uçak park pozisyonları dahil olmak üzere tüm hava tarafı altyapı unsurları bağımsız pist operasyonlarını destekleyecek şekilde özel olarak tasarlandı. İGA İstanbul Havalimanı ilk günden itibaren geleceğe hazır şekilde planlanmış, tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bugün üçlü pist operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde ise dörtlü operasyonları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Mevcut altyapımız bu kapasiteye şimdiden hazır."

Son Haberler
Ömer Halisdemir yarı maratonu nefes kesti
Ömer Halisdemir yarı maratonu nefes kesti
Ayvalık’ta denizden kuzu çıktı
Ayvalık’ta denizden kuzu çıktı
Beşiktaş, Hatayspor'a hazırlanıyor
Beşiktaş, Hatayspor'a hazırlanıyor
Van polisi, uyuşturucu tacirlerinin planını bozdu: Kıyafetlere emdirmişler
Van polisi, uyuşturucu tacirlerinin planını bozdu: Kıyafetlere emdirmişler
THY, Anadolu'nun güzelliklerini dünyaya tanıtacak
THY, Anadolu'nun güzelliklerini dünyaya tanıtacak