İstanbul Havalimanı’nda yeni rota: Toronto’ya direkt uçuş başlıyor! Tarih belli oldu!

Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı’nda yeni rota: Toronto’ya direkt uçuş başlıyor! Tarih belli oldu!

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Kanadalı hava yolu şirketi Air Transat’ın 6 Aralık’ta Toronto-İstanbul seferlerine başlayacağını duyurdu.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Kanada'nın en büyük ikinci hava yolu şirketinin İstanbul Havalimanı'na haftada iki gün direkt uçuş icra etmesi planlanıyor.

Böylece Air Transat, İGA'nın Amerika kıtasından ev sahipliği yapacağı ilk hava yolu şirketi olacak.

Kanada vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz seyahat edebilmesi dolayısıyla iki ülke arasındaki turizmin seferlerin başlamasıyla gelişmesi bekleniyor.

Kanada merkezli hava yolu şirketi, 44 modern uçaktan oluşan filosuyla Avrupa, Karayipler, Orta Amerika ve ABD başta olmak üzere 29 ülkede toplam 62 destinasyona sefer yapıyor.

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