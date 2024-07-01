İstanbul Havalimanı'ndan yolcu rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan İstanbul Havalimanı için rekor açıklaması. Bakan Uraloğlu, yolcu trafiği hakkında bilgi verdi ve rekor kırıldığını belirtti.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 30 Haziran günü 268 bin 275 yolcuya hizmet verildiğini söyledi. Uraloğul, bu sayının havalimanının açıldığı günden bu yana tüm zamanların en çok yolcu sayısı olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Açıklanan rakamlara göre dış hat yolcu sayısının iç hat yolcu sayısını üç katından fazla olduğu görüldü. Yolcu sayısının dış hatlarda 205 bin 721, iç hatlarda 62 bin 554 olduğunu kaydeden Uraloğlu İstanbul Havalimanı'nda dün dış hatlarda 1214, iç hatlarda ise 378 uçuş trafiği olmak üzere toplamda 1592 iniş ve kalkışın gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Uraloğlu, son rekorun 2 Temmuz 2023'te 265 bin 961 yolcuyla kırıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul Havalimanı'mız her geçen gün yeni bir rekor kırarak dünyada ne kadar önemli bir marka olduğunu gösteriyor. Hava yolunda dünyanın en önemli aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'mızın artarak devam eden başarıları bizleri gururlandırıyor."