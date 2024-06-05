İstanbul Havalimanı'nı işleten şirkete dev kıyak. Patronlarına katmerli teşvik

Cengiz ve Kalyon şirketlerin ortak olduğu İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA Holding 10 milyon TL sermaye ile kurulmuştu. İGA Holding kısa süre önce kurulmasına rağmen sermayesini 12 milyar 853 milyon 485 bin liraya çıkardı.

Gazeteci Çiğdem Toker, İGA Holding’in sermaye artırımı adımındaki Holding patronlarına yapılan teşviği kaleme aldı. Sermaye artırımında yurt dışından getirilen dev bütçeli nakit paradaki Kalyon ve Cengiz’e avantajlar ile ilgili kısım şu şekilde:

“İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA A.Ş'nin iki ortağı Kalyon ile Cengiz şirketlerinin kurduğu İGA Holding, büyük tutarlı sermaye artırımına gitti.

Kısa bir süre önce, 10 milyon TL sermaye ile kurulan Holding, bu tutarı 12 milyar 853 milyon 485 bin TL'ye çıkardı.

Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık şirketlerinin kurduğu İGA Holding A.Ş, sermaye arttırımı kararını, 29 Mayıs'ta yaptığı Genel Kurul'da aldı. Sermaye yükseltilince, İGA Holding ana sözleşmesindeki "sermaye" başlıklı maddesi de değiştirildi. Karar, 30 Mayıs 2024 tarihli Ticaret Sicili'nde yayımlandı.

(Holding yönetim kurulu; Cemal Kalyoncu, Mehmet Cengiz, Uğur Cengiz ve Mehmet Kalyoncu'dan oluşuyor.)

Ticaret Sicil'de yayımlanan kararın sermayeye ilişkin yeni maddesindeki ilgili bölüm şöyle:

"Bu defa arttırılan 12.843.485.000 TL'nin tamamı, banka aracılığı ile nakit olarak ödenen 529 diğer sermaye yedekleri (Sermaye Avansı) hesabında yer alan tutarlardan karşılanmış olup bu tutarların varlığı, Mali Müşavir Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından düzenlenen 28/5/2024 tarih ve YMM 2860-3697-2024/ÖAR-7 sayılı rapor ile tespit edilmiştir."

KALYON İLE CENGİZ'E YENİ AVANTAJLAR

İGA Holding ortakları, kuruluş sermayesi olan 10 milyon TL'nin üzerine ekledikleri 12 milyar 843 milyon 485 bin TL tutarındaki yeni sermayeyi, nakit olarak (banka aracılığıyla) karşıladı.

Sermaye artırımının banka aracılığıyla nakit karşılandığı durumlarda genelde söz konusu para, şirket ortakları tarafından yurt dışından getirilebiliyor. Para, yurt dışından fiziki olarak getirilebileceği gibi banka transferi yoluyla mümkün olabiliyor.

Şirket ortaklarının yurt dışından para getirmesiyle banka üzerinden nakit olarak yapılan sermaye arttırımının ise şirket sahiplerine sağladığı bir çok vergisel avantaj var. Şöyle:

- Kurumlar Vergisi: Nakit olarak arttırılan kısım için yapılan özel bir hesaplamayla bulunan tutarın yüzde 50'si Kurumlar Vergisi matrahından indirilebiliyor.

Yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit karşılanan kısma üzerinden, ilgili yıl için Merkez Bankası'nın en son açıkladığı, "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınıyor. Belli şartlar altında bu oran, artabiliyor ya da sıfırlanabiliyor.

- Kur Farkına vergi yok: Öte yandan yurt dışından getirilerek şirkete sermaye olarak konulan yabancı paraların kur farkları vergilendirilmiyor da.

Vergi Usul Kanunu'na göre yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak olan tam mükellef sermaye şirketlerine sağlanan avantaj şöyle:

Şirket, işe başladığı hesap dönemini izleyen hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından para getirip sermaye olarak koyduğunda, oluşan kur farkı özel bir fon hesabında tutuluyor ve

Böyle bir durumda, şirketin kur farkından istisna edilmesi için şirketin, Ticaret Sicili'ne tescil tarihini izleyen üçüncü ay sonuna kadar yatırım teşvik belgesi için başvurması gerekiyor.