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İstanbul havalimanlarında uçan yolcu 8 ayda 60 milyonu geçti

Bu yılın ocak-ağustos döneminde İstanbul'daki havalimanlarından 60 milyon 855 bin 818 kişi seyahat ederken geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının 25 milyon 5 bin 82 arttığı belirlendi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 15:58
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İstanbul havalimanlarında uçan yolcu 8 ayda 60 milyonu geçti

İstanbul havalimanlarında uçan yolcu 8 ayda 60 milyonu geçti
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Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, bu yılın başından bu yana hızla artmaya devam ediyor.

Salgının olumsuz etkisini geçen yıl alınan önlemlerle atlatan Türk sivil havacılığı da hava trafiği ve yolcu yoğunluğu açısından yükselişe geçti. Ocak ayında başlayan artış, 8 ay süresince aralıksız sürdü.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu yılın 8 ayında ağırlanan yolcu sayılarında geçen yıla göre önemli artışlar kaydedildi. Dönem içinde turizm sezonunun gelmesiyle hem iç hem de dış hatlarda yükseliş devam etti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 41 MİLYON YOLCU UÇTU

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ocak-ağustos döneminde 41 milyon 143 bin 862 yolcu kullandı. Bu yolculardan 10 milyon 657 bin 810'u iç, 30 milyon 486 bin 52'si ise dış hatlardan seyahat etti. Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında iç hatlarda yüzde 68, dış hatlarda ise yaklaşık yüzde 109 arttı.

Geçen yılın aynı döneminde 20 milyon 943 bin 199 yolcunun ağırlandığı İstanbul Havalimanı'nda, önceki seneye göre yolcu sayısının 20 milyon 200 bin 663 arttığı hesaplandı. Bu dönemde yolcu artışı yüzde 96 olarak belirlendi.

SABİHA GÖKÇEN'DE DIŞ HAT YOLCUSU YÜZDE 107 ARTTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, bu yıl ocak-ağustos döneminde iç hatlarda 10 milyon 39 bin 630, dış hatlarda ise 9 milyon 672 bin 326 yolcu seyahat etti. Toplamda 19 milyon 711 bin 956 kişi bu havalimanında misafir edildi.

Geçen yılın 8 ayında 10 milyon 222 bin 903 iç hat, 4 milyon 683 bin 681 dış hat olmak üzere toplam 14 milyon 906 bin 584 yolcu bu havalimanından geçti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-ağustos döneminde misafir edilen yolcu sayısı, iç hatlarda 183 bin 273 azalırken dış hatlarda 4 milyon 988 bin 645 arttı.

İstanbul havalimanlarından bu yılın 8 ayında iç hatlarda 20 milyon 697 bin 440, dış hatlarda ise 40 milyon 158 bin 378 olmak üzere toplam 60 milyon 855 bin 818 kişi yolculuk yaptı.

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 35 milyon 850 bin 236 olan İstanbul'dan uçan yolcu sayısının, bu yılın aynı döneminde 25 milyon 5 bin 82 kişi ve yüzde 70 oranında artış gösterdiği hesaplandı.

UÇUŞ SAYILARINDAKİ ARTIŞ DA DEVAM EDİYOR

Bu yılın 8 ayında yolcu sayılarındaki yükseliş doğrultusunda İstanbul havalimanlarındaki sefer artışları da devam etti.

İstanbul Havalimanı'nda 2022'nin ocak-ağustos döneminde iç hatlarda 72 bin 363, dış hatlarda 201 bin 324 sefer yapılırken toplam uçuş sayısı 273 bin 687 olarak belirlendi.

Geçen yılın 8 ayında toplam 163 bin 224 seferin yapıldığı havalimanında bu senenin aynı dönemine göre 110 bin 463'lük artış kaydedildi. Geçen yıla göre uçuşların yüzde 68 arttığı hesaplandı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YILIN 8 AYINDA 131 BİN 167 UÇUŞ DÜZENLENDİ

Bu yılın 8 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 65 bin 62 iç, 66 bin 105 de dış hat olmak üzere toplam 131 bin 167 sefer düzenlendi.

Geçen yılın aynı döneminde havalimanından toplam 110 bin 243 uçuş icra edilirken sefer artışı 20 bin 924 olarak hesaplandı.

Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde iç hatlarda 10 bin 25, dış hatlarda 8 bin 359 toplamda ise 18 bin 384 sefer yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde toplam 26 bin 831 uçuş icra edilmişti.

İstanbul havalimanlarından bu yılın ocak-ağustos döneminde 423 bin 238, geçen senenin aynı döneminde ise 300 bin 298 sefer yapıldığı istatistiklere yansıdı.

Böylece bu yılın 8 ayındaki sefer sayısı geçen senenin aynı dönemine göre 122 bin 940 arttı. Böylece icra edilen sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi.

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