İstanbul için flaş 'yangın' kararı. Valilik harekete geçti

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İstanbul için flaş 'yangın' kararı. Valilik harekete geçti

İstanbul Valiliği, Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasından sonra şehirde büyük bir denetim yapılacak. Gerçekleştirilen açıklamada "İlimizde bulunan tüm kamu ve sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak" dedi.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınından sonra İstanbul Valiliği genelge paylaştı. Valilik, İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetleneceğini duyurdu.

Yayımlanan genelgede şunlar söylendi:

"İlçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede; İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü (Bölgenin durumuna göre İlçe Jandarma Komutanlığı), denetlenecek kurumun faaliyet alanına göre yetkili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak. Söz konusu komisyonlar öncelikle, ilçede kamuya açık yer, mekan ve işletmelerin tespitini yaparak bu işletmelerin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yapacak. Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi hususunda işletme sorumlularına gerekli uyarılar yapılacak. Mevzuatta belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayan, belirlenen sorunları gidermeyen işletmelerin kapatılarak yetkiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır."

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