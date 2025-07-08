İstanbul için İSKİ'den uyarı! İşte suyun kesileceği yerler

İSKİ, 8 Temmuz Salı gecesi başlayıp 9 Temmuz öğlene kadar sürecek planlı su kesintisi için uyarıda bulundu. 15 saate kadar sürebilecek olan bu kesintilerle ilgili detaylar ve etkilenen bölgeler belli oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Temmuz Salı günü akşam saatlerinden itibaren, İstanbul’un Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. 15 saate kadar sürmesi beklenen kesintilerle ilgili detaylar ve etkilenen bölgeler belli oldu.

İSKİ, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş’ın bazı mahallelerinde yaşanacak su kesintileri hakkında açıklama yaptı.

İSKİ, su kesintisinin, Kağıthane-Beyoğlu isale hattında gerçekleştirilecek deplase bağlantı çalışmasından kaynaklanacağını bildirdi. Bu çalışmalar nedeniyle, 8 Temmuz 2025 Salı günü saat 22.00’den, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar bazı bölgelerde su kesintisi yapılacak.

İŞTE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER...

Beyoğlu: Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Küçük Piyale (alt kotları), Kadımehmet Efendi, Yahya Kahya (alt kotları), Çatma Mescit, Bedrettin, Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni, Gümüşsuyu (alt kotları) mahalleleri.

Şişli: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleleri.

Beşiktaş: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy mahalleleri.