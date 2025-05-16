İstanbul için korkutan deprem planı

Açıklamalarında deprem hazırlığına da dikkat çeken Albayrak, kentteki itfaiyeci sayısının kritik seviyede yetersiz olduğunu, olası bir İstanbul depreminde ilk 2-3 gün müdahale yapılamayacağını vurguladı.



Uluslararası normlar kapsanında her 1 milyon kişiye 1000 itfaiyeci düşmesi gerekiyor. İstanbul İtfaiyesi’nde şu an sadece 4 bin 470 personel görev yapıyor.

Gazete Oksijen'in haberine göre; bakanlık kararıyla kadroya 1785 kişi daha eklenecek ancak Albayrak, bu artışın ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğunu belirtti.



Albayrak’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"PERSONEL SAYISI YETERSİZ"



"4 bin 470 personelimiz var, ancak aktif sahada çalışan sayısı 3 bin 300’ü geçmiyor" diyen Albayrak, yangınlara eş zamanlı müdahale edebilecek ekip sayısının 1100 civarında olduğunu belirtti.

Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre İstanbul’un sadece yangın müdahalesi için en az 7 bin 800 itfaiyeciye ihtiyacı bulunduğuna dikkat çekti. Arama kurtarma gibi ek görevlerle birlikte bu sayının 10 binin üzerine çıkması gerektiğini de vurguladı.

Albayrak, olası bir İstanbul depremine ilişkin hazırlıklar kapsamında planların yapıldığını ancak personelin doğrudan etkileneceğine dikkat çekti.

‘’İLK 2-3 GÜN MÜDAHALE EDEMEYECEĞİMİZİ BİLİYORUZ’’

Albayrak, "Personelimiz de depremi yaşayacak. Birçoğu dayanıksız binalarda oturuyor. Enkaz altında kalanlar olacak. Ailelerini kaybedenler olacak. Bu nedenle büyük bir depremde ilk 2-3 gün müdahale edemeyeceğimizi biliyoruz. 6 Şubat depremi bize bunu açıkça öğretti" açıklamasında bulundu.

