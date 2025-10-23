İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre 24 Ekim Cuma akşam saatlerinden itibaren kentte kuvvetli sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA

İstanbul Valiliği şehirde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı.

Açıklamada, 27 ve 28 Ekim günlerinde ise güneybatı yönünden fırtına (50-75 km/saat) şeklinde esecek rüzgarların etkili olacağı ifade edildi.

Valilik, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada, Ege kıyıları Balıkesir ve Edremit kıyılarında kuvvetli yağmur olduğunu, Bu yağışın kuzey kıyılarında su baskınları yapabileceğini belirtmişti.

Şen, “Ankara'nın kuzeyinde, Marmara'nın güney ve doğusunda, İstanbul'da da yağış görülebilir, Batı Karadeniz'de yağış var. Bugün bu şekilde devam edecek. Yarına baktığımız zaman, yarın biraz daha karışık ortalık. Yarın akşam saatlerine doğru Balkanlardan gelecek bir sistem var. Bu sistem soğuk değil, lodosun etkisinde olduğumuz için hava sıcak. Yarın öğleden sonra, akşama doğru ve gece İstanbul'da çok kuvvetli yağış meydana getirebilir. Hatta kuvvetlinin de üstünde çok şiddetli bir yağış gözüküyor. İstanbul'un büyük kesiminde su baskınları getirebilir. Aman dikkat diyoruz” sözlerini sarf etmişti.

İSTANBUL'A KAR YILBAŞINA KADAR YOK

İstanbul’a kar yağıp yağmayacağı merak edilirken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şen, “Kar yılbaşına kadar yok. Yılbaşından sonra. Bahar aylarına da sarkabilir. İstanbul'da 2-3 gün civarında kar yağacak. İstanbul'da ısı adası etkisi var. Batıdaki kar yağışları yılbaşından sonra. Ama Anadolu'da kar yağışı olacak” sözlerini sarf etti.