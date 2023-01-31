31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteoroloji’den ülke genelinde kar uyarısı. İstanbul için saat verildi

Meteoroloji’den ülke genelinde kar uyarısı. İstanbul için saat verildi

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre ülke genelinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul için ise öğleden sonra karla karışık yağmur etkili olacak.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 08:29
Takip Et

İstanbul için saat verildi. Meteoroloji kar uyarısı

Meteoroloji’den ülke genelinde kar uyarısı. İstanbul için saat verildi
+
Aa
-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Erzincan ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Muş ve Bitlis, yarın (Salı) Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

5 İL İÇİN ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü; İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa için zirai don uyarısı yaptı. Bu gece başlayıp, 1 Şubat sabahına kadar devam etmesi beklenen zirai don olayının iç kesimlerde hafif, yüksek kesimlerde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olarak hissedileceği belirtildi. Başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlar olmak üzere ilgililer, zirai don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -2°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 1°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ -3°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 1°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 0°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

İZMİR 2°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 0°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -1°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 8°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 9°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI -2°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA -2°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU -3°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

DİYARBAKIR 2°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP 1°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

SİİRT 2°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA -1°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT -1°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı

TRABZON 7°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Erzincan ve Ardahan dışında) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının bu akşam saatlerinde Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

havParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
2
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
3
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
4
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
5
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
6
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Davutoğlu’ndan ‘Sinan Ateş’ mesajı: 15 Mayıs günü açılan ilk dosya olacak
7
﻿Davutoğlu’ndan ‘Sinan Ateş’ mesajı: 15 Mayıs günü açılan ilk dosya olacak
﻿Davutoğlu’ndan ‘Sinan Ateş’ mesajı: 15 Mayıs günü açılan ilk dosya olacak
﻿Almanya Başbakanı Scholz ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva görüştü
﻿Almanya Başbakanı Scholz ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva görüştü
﻿Almanya Başbakanı Scholz ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva görüştü
﻿Zonguldak’ta feci kaza. Takla atan araç yandı
﻿Zonguldak’ta feci kaza. Takla atan araç yandı
﻿Zonguldak’ta feci kaza. Takla atan araç yandı
﻿Otomobil refüje devrildi: 4 yaralı
﻿Otomobil refüje devrildi: 4 yaralı
﻿Otomobil refüje devrildi: 4 yaralı
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.