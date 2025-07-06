İstanbul için su açıklaması: Barajlardaki doluluk oranları yüzde 64’e geriledi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İstanbul için su açıklaması: Barajlardaki doluluk oranları yüzde 64’e geriledi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente su sağlayan barjlardaki doluluk oranlarının yaklaşık yüzde 64'e gerilediğini duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, İstanbul'a su sağlayan barajlarda nisan ayındaki yağışlarla birlikte yüzde 81’e ulaşan doluluk oranlarının yüzde 17 oranında azalarak, yaklaşık yüzde 64'e gerilediği belirtildi.

Açıklamada 6 Temmuz 2024 tarihinde 588 milyon metreküp olan barajlardaki su miktarının bu yıl 34 milyon metreküp azalarak yaklaşık 554 milyon metrekübe indiğine dikkat çekilerek, doluluk oranlarının Ömerli Barajı’nda yüzde 31, Terkos Barajı’nda yüzde 24 ve Büyükçekmece Barajı’nda yüzde 14 olduğu kaydedildi.

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