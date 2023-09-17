İstanbul için Valilik ve Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, bu akşam itibaren başlayıp salı sabahına kadar sürecek fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

BİR UYARI DA METEOEROLOJİ'DEN

İstanbul Valiliği'nin dışında bir uyarı da Metoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Meteoroloji'nin açıklaması şu şekilde:

Rüzgârın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve Kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, Salı günü (19 Eylül 2023) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Rüzgârın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve Kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, Salı günü (19 Eylül 2023) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.