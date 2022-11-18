﻿İstanbul İgdaş 105 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul İgdaş bünyesinde Mühendis, Teknik Personel, Analist ve Uzman olmak üzere 105 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Teknik liselerin ve MYO'ların; Makine, Doğalgaz Teknolojileri, Isıtma-Soğutma, Torna Tesviye, Motor, Metal İşleri, Elektrik, Elektronik, Mekatronik bölümlerinin birinden mezun olmak

Üniversitelerin; Mühendislik bölümlerinden (Endüstri, Bilgisayar, Makine, Mekatronik vb.), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun olmak

B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabiliyor olmak

Tercihen alanı ile ilgili Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip olmak

Tercihen SRC4 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak

Tercihen askerliğini yapmış olmak

30 yaşını aşmamış olmak

Temel ofis programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak

Kendini geliştirmeye açık olmak

Tercihen yabancı dil bilmek (sektörel terminoloji bilgisi)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru esnasında belge istenmeyecektir