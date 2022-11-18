﻿İstanbul İgdaş 105 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul İgdaş bünyesinde Mühendis, Teknik Personel, Analist ve Uzman olmak üzere 105 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Teknik liselerin ve MYO'ların; Makine, Doğalgaz Teknolojileri, Isıtma-Soğutma, Torna Tesviye, Motor, Metal İşleri, Elektrik, Elektronik, Mekatronik bölümlerinin birinden mezun olmak
Üniversitelerin; Mühendislik bölümlerinden (Endüstri, Bilgisayar, Makine, Mekatronik vb.), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun olmak
B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabiliyor olmak
Tercihen alanı ile ilgili Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip olmak
Tercihen SRC4 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak
Tercihen askerliğini yapmış olmak
30 yaşını aşmamış olmak
Temel ofis programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak
Kendini geliştirmeye açık olmak
Tercihen yabancı dil bilmek (sektörel terminoloji bilgisi)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru esnasında belge istenmeyecektir
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