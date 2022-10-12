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İstanbul İGDAŞ 136 personel alacak

İstanbul İGDAŞ 136 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 14:57
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İstanbul İGDAŞ 136 personel alacak

İstanbul İGDAŞ 136 personel alacak
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İstanbul İGDAŞ bünyesine 136 personel alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, teknik personel alınacak.

Son başvuru tarihi 18 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

B sınıfı ehliyete sahip olmak,

30 yaşını aşmamış olmak,

Kendini geliştirmeye açık olmak,

İlgili bölümlerden mezun olmak.

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