İstanbul İGDAŞ 136 personel alacak

İstanbul İGDAŞ bünyesine 136 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, teknik personel alınacak.
Son başvuru tarihi 18 Ekim 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
B sınıfı ehliyete sahip olmak,
30 yaşını aşmamış olmak,
Kendini geliştirmeye açık olmak,
İlgili bölümlerden mezun olmak.
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