İstanbul İhracatçı Birliklerinden 4 ayda 3,9 milyar dolarlık ihracat

İİB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul İhracatçı Birlikleri, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğiyle 4 ayda 189 ülkeye toplam 3 milyar 891 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bu dönemde değer bazında en yüksek ihracat 228 milyon dolar ile Irak'a yapılırken bu ülkeye en fazla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" ile "hayvansal mamuller" satıldı. Irak'ı ABD, Almanya, Birleşik Krallık ve Norveç izledi.

ABD ihracatında "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", "şeker ve şekerli mamuller" ile "kağıt ve karton ürünleri"; Almanya'da "fındık ve mamulleri", "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin çikolata ve kakao içeren ürünleri"; Birleşik Krallık'ta "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri"; Norveç'te ise "gemi, yat ve hizmetleri" öne çıktı.

Ülke grupları baz alındığında İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, yüzde 5 artış ve 985 milyon dolarla AB ülkeleri oldu. İstanbul İhracatçı Birliklerinin nisan ihracatı ise yüzde 26,7 artışla 969 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK İHRACAT İSTANBUL HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİNDEN

Ocak-nisan döneminde İİB bünyesinde bulunan birliklerden en yüksek ihracatı 1 milyar 286 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) yaptı.

Onu 1 milyar 193 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 457 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), 343 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 274 milyon dolarla İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 219 milyon dolarla İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 114 milyon dolarla İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) izledi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, "Birliklerimizin ortak hedefi dünya ticaretinden daha fazla pay almak ve ihracatımızı artırarak Türkiye ekonomisine olan katkımızı sürdürmek. Hedefimiz, Türkiye'nin katma değerli ve sürdürülebilir ihracata erişmesi üzerine kurulu. İhracat artışımızda katkısı olan bütün ihracatçılarımızı kutlarım. Türkiye'nin ekonomisi için biz ihracatçılar bir an bile durmadan çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.