EMEP İstanbul İl Başkanı gözaltına alındı! Çok sayıda partili de var...

EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, gözaltına alındı, ayrıca çok sayıda partilinin de gözaltına alındığı belirtildi. “GÜRZ-46” operasyonu kapsamında terör mensubu olduğu tespit edilen şahısların yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

İstanbul'da EMEP İl Başkanı Sema Barbaros'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. EMEP İstanbul sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Sabah saatlerinde İl Başkanımız Sema Barbaros ve parti üyelerimiz gözaltına alındı. Bu hukuksuz operasyonu kabul etmiyoruz! Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!"

Sabah saatlerinde İl Başkanımız Sema Barbaros ve parti üyelerimiz gözaltına alındı.



Bu hukuksuz operasyonu kabul etmiyoruz! Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın! — Emek Partisi İstanbul (@emepistanbul) February 18, 2025

ASLAN: TEK ADAM İKTİDARI HEDEFLERİNE VARAMAYACAKTIR

EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan da X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Bir gece yarısı operasyonu ile İstanbul İl Başkanımız, Güngören ilçe başkanımız, yönetici ve üyelerimizin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu hukukusuz ve keyfi tutumu kınıyoruz. Türkiye'yi adeta açık cezaevine dönüştürmek isteyen, tek adam iktidarı hedeflerine varamayacaktır. Faşizan uygulamalarla hak alma mücadelesine, sendikal haklara saldıran, sendika başkanlarını tutuklayan, seçilmiş belediye başkanını görevden alıp kayyım atayan bu anlayışa teslim olmayacağız ve mücadele etmeye devam edeceğiz."

Bir gece yarısı operasyonu ile İstanbul İl Başkanımız, Güngören ilçe başkanımız, yönetici ve üyelerimizin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu hukukusuz ve keyfi tutumu kınıyoruz. Türkiye'yi adeta açık cezaevine dönüştürmek isteyen, tek adam iktidarı… — Seyit Aslan (@seyitaslan1917) February 18, 2025

DEM Parti MYK Üyesi Mehmet Saltoğlu, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) PM üyeleri Halit Elçi ve Ahmet Saymadi ve Yeşil Sol Parti MYK Üyesi Naci Sönmez de sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alındı.MLSA’nın aktardığına göre gazeteci Yıldız Tar da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

51 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-46” operasyonlarında; 282 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adıyaman, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bayburt, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Yozgat ve Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan, mali alan ve cezaevi yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri, Terör örgütüne finans sağladıkları, Terör örgütüne eleman kazandırmaya aracılık ederek işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları, Örgüt yanlısı yasaklı yayın temin ettikleri, Kanunsuz eylemler esnasında ve sonrasında şiddet içerikli sokak olaylarına katıldıları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi.