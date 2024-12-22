İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe adaylıktan çekildiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimleri sonrası yaptığı tarihi çağrının ardından AK Parti'de değişim rüzgarı sürüyor.

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek kongrede aday olmayacağını duyurdu.

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

Kabaktepe'nin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"PARTİMİZİN HİZMETİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

AK Parti’miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor. 8 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım.

Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim.

AK Parti’miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor.



8 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek… — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) December 22, 2024

YERİNE KİMİN GEÇECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine teşkilatın içinden genç bir ismin geleceği bilgisine ulaşıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in mevcut başkan Kabaktepe'nin yerine İstanbul İl Başkanı olacağı belirtildi.

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Abdullah Özdemir 1983 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” alanında, Yüksek Lisans yaptı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir

Kasım 2013 yılı itibari ile Bağcılar Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrılan Özdemir, aktif siyaset içinde bulundu. 2014 yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

2019 yılında yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi seçilerek 5 yıl boyunca İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bağcılar Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde belediye başkanlığı görevine getirildi.

15 Nisan 2022 tarihinde göreve başladığı günden itibaren, Bağcılar’da; Kentsel Dönüşüm, Kent Estetiği, Sosyal Yaşam gibi önemli alanlarda adımlar attı. Özdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin yüksek oy oranı ile seçilen Belediye Başkanı olarak dikkat çekti. Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.