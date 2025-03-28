İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten çarpıcı açıklamalar

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Silivri Cezaevi çıkışı sonrası Çelik, basına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde 'yolsuzluk' iddiaları kapsamında tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'nde olan İmamoğlu'nu bugün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ziyaret etti. Çelik, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, Silivri Cezaevi'ne ilişkin, "Silivri Cezaevi tam anlamıyla toplama kampına dönüştürülmüş durumda. Listeleri sayarak bitiremiyoruz. Türkiye'nin siyasetine yakışmayan manzara ile karşı karşıyayız" yorumunda bulundu.

İMAMOĞLU MALTEPE ÇAĞRISINDA BULUNDU

İmamoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin Çelik, "İçeri girdiğimde duygulandım, ama İmamoğlu çok moralliydi. Başkan İmamoğlu'nun mesajı yarın herkesi saat 12:00'daki Maltepe mitingine davet ediyor. Yarın İmamoğlu'nun adaylığını açıklayacağız" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL, DİĞER SİYASİ PARTİ BAŞKANLARINI DAVET EDECEKTİR"

İmamoğlu'nun dün Muharrem İnce'yi de mitinge davet ettiğini söyleyen bir muhabir, 'siyasi partililer mitinge gelecek mi?' sorusunu yöneltti. Çelik, "Özgür Özel, diğer siyasi parti başkanlarını davet edecektir. Aslında STK temsilcileri ile beraber herkesi İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ne bekliyoruz. Büyük bir mücadelenin başlangıcını yarın ateşliyoruz. Mücadelenin birinci adımı İmamoğlu ve beraberindeki tutsakların çıkmasıdır" cevabını verdi.