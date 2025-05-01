İstanbul İl Sağlık Müdürü’nden Sırrı Süreyya Önder açıklaması: Hayati riski devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul İl Sağlık Müdürü’nden Sırrı Süreyya Önder açıklaması: Hayati riski devam ediyor

Hastanede tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in durumuna ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner açıklamalarda bulundu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Sırrı Bey ağır bir operasyon geçirdi, ağır bir süreçten geçiyor, takip ediyoruz, bizim her zaman doktor olarak ümidimiz vardır. En hızlı bir şekilde aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Hayati riski hala devam ediyor, inşallah bu süreci atlatır diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

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SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kalbinde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle 15 Nisan akşamı Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in durumu ciddiyetini korurken İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sürece ilişkin konuştu.

"ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRİYOR, HAYATİ RİSKİ HALA DEVAM EDİYOR"

Güner, "Acil şifalar diliyoruz, aslında İstanbul’da sunulan özel kamu birlikteliğiyle beraber sağlık hizmetinin ne kadar üst düzeyde olduğunu Sırrı Bey’in operasyonuyla aslında gördük. Hızlı bir şekilde, 3 dakikada ulaşıp 7 dakikada sevk edilen bir hastadan bahsediyoruz ve doğru hastane seçimiyle ilgili kamu özel ayrımı olmaksızın hepsini kendi ekibim olarak kabul ettiğim için emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Sırrı Bey ağır bir operasyon geçirdi, ağır bir süreçten geçiyor, Rabbim inşallah şifasını verir. Takip ediyoruz, bizim her zaman doktor olarak ümidimiz vardır. En hızlı bir şekilde aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Zor bir süreç geçiriyor, hayati riski hala devam ediyor. Zor bir operasyondan çıktı, inşallah bu süreci atlatır diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

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