İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023 / 00:01



1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin (a) Bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

İl / İlçe / Mahalle Ada No. Parsel

No. Alanı Hisse Cinsi İmar

Durumu Fiili Durumu Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati İstanbul

Şile Domalı (Sahilköy)



3028



183



654,25 m2



Tam



Arsa



Yerleşik Konut Alanı



Boş



₺3.925.500,00







₺118.000,00



16.11.2023

10:30

2-İhale Belediye Encümen Salonunda 16.11.2023 tarihinde Perşembe günü saat 10:30’da Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

3-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No:35 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ücretsiz görülebilir ve TR390001500158007289913863 İban Numaralı Üsküdar Belediye Başkanlığımızın Vakıfbank hesabına yatırılacak 500,00.-TL (Beşyüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden satış ilanına ulaşılabilir.

4-İhale Usulü; Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesinin "a" bendine göre kapalı teklif usulü ihale edilecektir. Artırıma esas muhammen bedeli 3.925.500,00 TL (Üçmilyondokuzyüzyirmibeşbinbeşyüz Türk Lirası) dır. Kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

5-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) İstekliler, satışa konu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için yukarıdaki tabloda yazılan geçici teminat bedelini TR390001500158007289913863 İban Numaralı Üsküdar Belediye Başkanlığımızın Vakıfbank hesabına yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgah Belgesi,

d) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşulunda TC uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (Geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

h) Şirket yada şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.

6-Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 15.11.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

7-Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde peşin olarak TR390001500158007289913863 İban Numaralı Üsküdar Belediye Başkanlığımızın Vakıfbank hesabına yatırılacaktır.

8-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

9-İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.



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